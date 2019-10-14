نجم بيراميدز السابق يتلقى صدمة عنيفة في السعودية.. تفاصيل

أعلن نادي الهلال السعودي غياب نجمه السوري عمر خربين، نجم نادي بيراميدز السابق، لفترة تتجاوز الشهر، بعد إصابته مع منتخب بلاده في المباراة الماضية أمام المالديف، بالجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أسيا 2023.



وقال الهلال عبر حسابه على تويتر اليوم الإثنين، إن الفحوصات الطبية، التي خضع لها خربين أكدت إصابته "بالتواء في مفصل القدم يحتاج معه لبرنامج علاجي وتأهيلي، تتراوح مدته بين 4 و6 أسابيع".



من المنتظر أن يغيب خربين عن مباريات فريقه الهلال أمام ضمك والنصر والفتح بالدوري وعرعر بكأس الملك، علما بأنه غير مقيد بقائمة الزعيم بالنسخة الحالية من دوري أبطال آسيا.