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الديهي: من يزعمون انهم معارضة خونة يشمتوا بمصر.. فيديو

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 12:26 ص
صدى البلد
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محمود محسن
أكد الإعلامي نشأت الديهي،  أن مصر تخوض حربا كبيرة ضد الإرهاب، ومع ذلك المعارضة في مصر هشة، وبعض من يزعموا أنهم معارضة، هم خونة يشمتوا في مصر.

وأضاف "مقدم برنامج بالورقة والقلم، المذاع عبر فضائية ten ، أنه رغم أن تركيا تحتل دول أخرى، إلا أن المعارضة التركية تحتشد خلف رئيسيهم لكونها قضية بينما المعارضة في مصر تدعو للأسي والحزن والاشمئزاز.

وتابع مقدم برنامج بالورقة والقلم أن محمد ناصر ومعتز مطر فرحانين ويدافعوا عن الجيش التركي العظيم، ويصفه بأن ما يحدث حاجة مشرفة، رغم أنه يحتل دولة أخرى، في حين أن الجيش المصري حينما قام بالرد على داعش في ليبيا في عملية خاطفة مشرفة، تحدثوا عن أن الجيش المصري يضرب ليبيا وليس له الحق في ذلك.

وأشار مقدم برنامج بالورقة والقلم أن إشادة محمد ناصر، بالجيش التركي أثناء عدوانه على سوريا، من يدافع عن أمن تركيا ويهاجم جيش بلاده فالجيش المصري اللي بتهاجمه هو اللي بيحميك، أنني أشعر بالاشمئزاز منك".
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