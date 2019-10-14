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تعليم

نصر أكتوبر وتأصيل الانتماء لدى الشباب .. ندوة بـ الدراسات الإفريقية جامعة القاهرة

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 09:01 م
ندوة بالدراسات الإفريقية
ندوة بالدراسات الإفريقية جامعة القاهرة
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ياسمين سامي
عقدت كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة احتفالية بمناسبة الذكري 46 لانتصار أكتوبر العظيم تحت رعاية د. محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة.

شملت الاحتفالية ندوة تحت عنوان نصر أكتوبر وتأصيل الانتماء لدي الشباب استضافت خلالها الكلية كل من اللواء علي حفظي محافظ شمال سيناء السابق واللواء حمدي بخيت عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب واللواء نصر سالم مدير جهاز الاستطلاع الأسبق.

قال الدكتور محمد علي نوفل عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا في مستهل الندوة ان القارة الإفريقية وبالتحديد الدول العربية بالقارة كان لها موقف مشرف ساند مصر في وقت الأزمة حتى تحقيق النصر في عام 1973 وهو الدور الذي تقدره مصر ويمثل نموذجا مشرفا للتعاون والتكاتف بين أبناء القارة السمراء.

وفي نفس الإطار ثمن اللواء علي حفظي محافظ شمال سيناء السابق علي دور الدول الأفريقية والعربية في حرب أكتوبر وكيف استطاعت الدول العربية بالتحديد تجسيد ملحمة من التعاون المشترك انعكست فيما تحقق من نصر وعبور القناة.

وأشار اللواء نصر سالم خلال كلمته الي أهم المحطات التي عبرت بالدولة المصرية من الهزيمة والانكسار الي النصر وكيف شكل الشعب والجيش ملحمة وطنية كانت ولا تزال عصية على الأعداء قادرة علي تحقيق النصر وأظهرت معدن الشعب المصري الأصيل خاصة أثناء حرب الاستنزاف التي أنهكت العدو ومهدت الطريق الي العبور.
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