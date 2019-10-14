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برلمان

تنسيقية الأحزاب تطالب بنظام الانتخابات النسبي بدلا من المغلق

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 08:48 م
الصالون السياسي الثاني
الصالون السياسي الثاني لتنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين
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أسامة علي
قال محمد عزمي، أمين شباب الجمهورية بحزب الحركة الوطنية المصرية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن قضايا المرأه ليست قاصرة على المرأة وحدها، ولكن لابد أن يشاركها الرجل، فتطور ورقي المجتمعات يقاس بالتطوير الثقافي والمعرفي داخل المجتمع والذي يرتبط بثقافة وتطور وعى المرأة.  

وأوضح عزمي، أن للمرأة دورا كبيرا فى إعداد الجيل وبنائه وأنه إذا تم إعدادها جيدا سنجد جيلا من الشباب الراقى المتحضر، لافتا لأهميه مبادرة "ست الكل" التى أصبحت ضرورة ولا بد من اعتمادها كمبادرة وطنية تعمل على إحياء روح الأم والست المصرية بتقاليدها وعاداتها الجميلة التى تتسم بالأخلاق والمبادئ منذ أيام المصري القديم والتى تم تكريمها على حوائط المعابد والمسلات الفرعونية.  

وتابع عزمي، قائلا: "إنه لازما علينا بعد التعديلات الدستورية أن نعيد النظر فى تمكين المرأة بعد أن عانت من تهميش واستبعاد فى العصور الماضية، وأن المبادرة ستعمل بكل جهد لإعادة المرأة لدورها الحقيقي الريادي"، لافتا إلى أن المبادرة ستتوجه للمرأة الريفية لتقضى على الأمية الفكرية والثقافية بشكل حقيقي مع تسخير أجهزة الإعلام ووسائل التوعية من أجل تنفيذ أهداف تلك المبادرة العظيمة.

 وطالب أمين شباب الجمهورية بحزب الحركة الوطنية، أجهزة الدولة بالتضامن والدعم ومساندة مبادرة "ست الكل"، مشددا على دور الإعلام والدراما الذي تخاذل وترك الطريق مفتوحا أمام الدراما التركية وغيرها، وأيضا العديد من حملات طرق الأبواب والتوعية الصحية والثقافية والفنية من أجل رفع الذوق العام، واستخدام كل أساليب القوى الناعمة.
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