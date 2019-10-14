خطة خبيثة للخونة.. أحمد موسى: تشويه الأجهزة الأمنية وافتعال مواقف تثير الشارع

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أكاديمية التغيير في قطر تدرب الخائنين على الطعن في الأجهزة الأمنية ممثلة في الشرطة وافتعال مواقف تثير غضب الشارع.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه وفقًا لخطة الخونة وأكاديمية التغيير فإنهم سيركزون على الحديث بشكل مستمر عن التعذيب والموت في مقرات الشرطة والسجون.





وتابع الإعلامي أحمد موسى، "الخطة تشمل نشر تلك الأفعال والمواقف المفتعلة المرتبطة بالتعذيب والقتل عن طريق إعطاء صبغة قانونية للأمر، ودعم مكاتب حقوقية لفكرة التعذيب في السجون حتى وإن كانت غير موجودة".