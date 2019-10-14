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أخبار العالم

شاهد.. صور صادمة تكشف كذب وتضليل الإعلام التركي

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 08:46 م
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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شيماء مصطفى
كشفت صور، نشرها موقع تركى عن كذب الإعلام التركي وتضليله المشاهدين، بشأن عدوان أنقرة على شمال سوريا.

ووفقًا لموقع "تركيا الآن"، أظهرت صورتان، مدى تدليس الإعلام التركي، وخداعه العالم، حيث ظهر في الصورة الأولى مراسل قناة «أ خبر» الموالية للحكومة التركية، يؤكد أنه في مدينة تل أبيض شمال سوريا.

و في الصورة الثانية، ظهر مراسل هيئة الإذاعة والتليفزيون التركية الحكومية «تي آر تي»، وهو يقول إنه على الحدود السورية، في حين أن المراسل الأول الذي أعلن أنه في تل أبيض يقف خلفه.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أطلق، منذ الأربعاء الماضي، عملية عسكرية شمالي سوريا، تحت اسم "نبع السلام"، بذريعة القضاء على "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار محاربة "داعش".
شاهد.. صور صادمة تكشف كذب وتضليل الإعلام التركي
شاهد.. صور صادمة تكشف كذب وتضليل الإعلام التركي
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