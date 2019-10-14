نشأت الديهي: مصر وليبيا شقيقتان رغم أنف السراج والمشري وأردوغان.. فيديو

أكد الإعلامي نشأت الديهي، إن خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، يتحدث عن أن مصر والإمارات لا تريدان الاستقرار لليبيا، ويعلن دعمه لتركيا في الحرب على الإرهاب.



وأضاف مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية ten: "أصمت ولا تتحدث للأبد عندما تتحدث عن مصر"، مشددًا على أن الشعب المصري والشعب الليبي إخوان رغم أنف فايز السراج وخالد المشري، وأردوغان".



وتابع مقدم برنامج بالورقة والقلم أن التاريخ لن يرحم هؤلاء المرتزقة أمثال فايز السراج وخالد المشري، وأمير قطر لدعمهم للعدوان التركي.



واختتم مقدم برنامج بالورقة والقلم بتعليقه قائلا "إذا لم تستحي اصنع ما شئت".