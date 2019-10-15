اليوم انطلاق المعرض الدولي العاشر لحوض البحر المتوسط

يفتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اليوم الثلاثاء أعمال المؤتمر والمعرض الدولى العاشر لدول حوض البحر المتوسط (موك) بقاعة المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية والمقرر انطلاقه علي مدي 3 أيام.



ومن المقرر حضور الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية ورؤساء شركات البترول العالمية بمشاركة 250 متحدثًا على مدى الأيام الثلاثة ومناقشة ما يزيد على 128 ورقة بحثية تغطى عددًا من الموضوعات الهامة المتعلقة بصناعة البترول والغاز ..



ويعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار "مصر: التكامل بين ضفتى البحر المتوسط" بهدف الترويج للتنسيق والتكامل والتعاون الاقليمى في مجالات البترول والغاز، وسيستضيف المعرض المصاحب للمؤتمر هذا العام أكثر من 350 شركة عارضة محلية وعربية وعالمية من 24 دولة تعرض خلاله هذه الشركات أنشطتها وأحدث التكنولوجيات المستخدمة فى صناعة البترول والغاز .



وأشار وزير البترول أنه منذ بداية انعقاد مؤتمر موك عام 2000 والتناوب سنويًا بين مدينتى الأسكندرية ورافيينا الإيطالية أصبح من أهم المؤتمرات البارزة في أجندة المؤتمرات الدولية ويُعد دائمًا تجمعًا مهمًا للخبراء وصانعى القرار والمتخصصين فى قطاع البترول والغاز الطبيعى، ويمثل فرصة طيبة للمشاركين لتبادل الخبرات والتعرف على أخر مستجدات التكنولوجيات الحديثة خاصة فى مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج من المياه العميقة .



و يعد المؤتمر منصة جيدة للتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية بقطاع البترول فى ظل استراتيجية مصر فى التحول لمركز إقليمى للطاقة وكذلك تدعيم التعاون بين دول حوض البحر المتوسط المشاركة فى المؤتمر من خلال التركيز المكثف على جنوب منطقة البحر المتوسط وشمال أفريقيا، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال المؤتمر بحث عدد من القضايا الهامة المرتبطة بصناعة الغاز الطبيعى فى منطقة البحر المتوسط خاصة وأن المؤتمر بمثابة الخيار الاستراتيجى الأهم للشركات العاملة في المناطق البحرية.



وأوضح الملا أن اكتشافات الغاز الأخيرة ساهمت في استعادة مصر لمكانتها الريادية في صناعة البترول والغاز على المستويين الإقليمى والدولى ، مشيرًا إلى الأهمية الاقتصادية لهذه الاكتشافات ، لافتًا إلى أنه لا يزال هناك الكثير من الجهد والعمل وتضافر الجهود لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من الموارد الطبيعية بالمنطقة .

