محافظ القاهرة وأسقف حلوان يتفقدان آثار حريق كنيسة مارجرجس بحلوان

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بعد ظهر اليوم كنيسة الشهيد مارجرجس بشرق حلوان والتي تعرضت مساء أمس لحريق ضخم، واستقبله نيافة الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة وعدد من الآباء الكهنة.





كان نيافة الأنبا بيسنتي قد زار الكنيسة المحترقة ظهر اليوم وتفقد آثار الحريق كما زار الكنيسة أيضًا بعض أعضاء مجلس النواب عن حلوان.





وقامت الأجهزة المختصة بتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.





كانت الكنيسة التي يرجع تاريخ بنائها إلى أكثر من مائة وعشرين عامًا قد تعرضت ليلة أمس لحريق كبير أتى على مبنى الكنيسة بالكامل. بينما لم يصب أي شخص من جراء الحادث.