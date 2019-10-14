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أخبار البلد

فريق فرحة الغنائي يحيي حفل أم البطل على مسرح الصحفيين

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 09:25 م
فريق فرحة الغنائي
فريق فرحة الغنائي على مسرح الصحفيين
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عبدالوكيل ابوالقاسم
نظمت نقابة الصحفيين احتفالية بمناسبة ذكرى أكتوبر، بالتعاون مع مؤسسة سلوى علوان للثقافة والفنون والتنمية مساء اليوم على مسرح النقابة .

شارك فريق "فرحة" الغنائي في احتفال "أم البطل"، التى تنظمها لجنة النشاط بالنقابة وكرمت فيه رموز الحرب وأسر شهداء الإرهاب .

وقدم فريق فرحة التابع لمؤسسة سلوى علوان، حفلا غنائيا وطنيا، بقيادة الموسيقار الدكتور سمير القمري، وقام بالغناء فيها المطربون: إسلام علاء، إسماعيل جاد، أميرة الشاذلي، تغريد محمود، أسماء فودة، هدير محمود، نورا عبد المنعم، سندس عبدالتواب، فيروز إسماعيل، وذلك مع: إسلام القمري، أحمد محمود، خالد زين، أسامه القمري، خالد السيسي.

واستضافت النقابة عددًا من أسر أبطال حرب الاستنزاف وأكتوبر، وأمهات وزوجات الأبطال الذين استشهدوا في الحرب على الإرهاب، كما ستقوم بتكريمهن، ومن بينهن إبنة العميد إبراهيم الرفاعي قائد المجموعة ٣٩ صاعقة في حرب أكتوبر، ليلى الرفاعي، وإبنة اللواء محمد فهيم ريان أحد أبطال حرب أكتوبر ورئيس مصر للطيران السيدة "دينا ريان"، وتضمنت الفعالية حفلًا غنائيًا وطنيًا، بقيادة الفنان الكبير الدكتور سمير القمري.

وبدأ الحفل بالوقوف دقيقة حداد على شهداء حرب أكتوبر وشهداء الإرهاب، وتم إجراء عدد من اللقاءات مع أمهات وزوجات الشهداء، ودور المرأة في حياة أبطالنا؛ حيث تحدثن عن كواليس حكايات أكتوبر المجيدة داخل بيوت الأبطال، وأحداث الإرهاب وقصص إنسانية وروايات عديدة، وأدار اللقاء الكاتبة الصحفية سلوى علوان.
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