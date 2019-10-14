تغيير لجنة التحكيم وحده لا يكفي .. حلمى بكر يوضح رأيه فى ذا فويس 5

كشف الموسيقار حلمى بكر عن رأيه فى الموسم الخامس من برنامج ذا فويس والذى يتم عرضه حاليًا، حيث أكد أن تلك النوعية من البرامج انخفضت نسبة مشاهدتها عن مواسمها الأولى .



تابع " بكر " فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن تغيير لجنة التحكيم وحده لا يكفى، بل لابد وأن يتم تغيير الأفكار من عام لآخر، بالإضافة إلى أن المتسابق الذى يفوز لا يكون متواجدًا على الساحة بقوة.



وأضاف " بكر ": أن لجنة التحكيم لابد أن تحافظ على هيبتها، فلا يصح أن يقول عضو لجنة التحكيم للمتسابق إن يختاره ، حتى ولو على سبيل المزاح.