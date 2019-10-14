زي كلمة تطبيل.. أحمد موسى: استخدام كلمات تحقير وإهانة لأي فرد يدافع عن الجيش.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أكاديمية التغيير في قطر تدرب الخونة والمتآمرين على استهداف القوات المسلحة المصرية.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن أكاديمية التغيير في قطر دربت الخونة على اختلاق الروايات والشائعات، وما حدث في مصر خلال شهرين ماضيين ليس صدفة ووليد اللحظة.





وتابع الإعلامي أحمد موسى، "وفقا للمخطط الخبيث يجب محاصرة القوات المسلحة بالشائعات وتدمير معوناتهم باستمرار، وإذا حاول البعض دعم العسكريين من خلال صفحات ومواقع وبرامج تليفزيونية يتم إرهابهم وتخويفهم والتشكيك فيهم".



