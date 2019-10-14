للارتقاء بالمشروع.. محافظ الفيوم يناقش مع مسئولي الثروة السمكية زيادة منافذ البيع

عقد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، اجتماعًا مع مسئولى الثروة السمكية بالمحافظة، لبحث سبل الارتقاء بالمشروع وزيادة عدد المنافذ.



تم استعراض آلية عمل مشروع الثروة السمكية والعقبات التي تواجه أداء العمل على الوجه الأمثل، كما تم طرح عدد من المقترحات بشأن زيادة عدد المنافذ بعد افتتاح موسم الصيد بمسطحات وادى الريان.



أكد محافظ الفيوم اهتمام المحافظة بتنمية الثروة السمكية بوصفها أحد مصادر البروتين منخفضة الثمن، كما أكد حرص المحافظة على تطوير مشروع الثروة السمكية وتحسين الجوانب الإدارية للارتقاء بالمشروع وتعظيم جوانب الاستفادة منه.



وشدد المحافظ على ضرورة الارتقاء بالبحيرات وزيادة أعداد الزريعة للنهوض بالثروة السمكية كونها أحد المصادر الأساسية للبروتين التى يعتمد عليها قطاع عريض من المواطنين.



