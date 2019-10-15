تعرف علي خدمات تعديل النظام الأساسي للشركات

اتاحت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، خدمة تعديل النظام الأساسي وبيانات الشركات الفردية، باعتبارها أحد الاجراءات المحفزة للاستثمار وبيئة الأعمال.





ذكر تقرير صادر عن وزارة الاستثمار والتعاون، أنه بموجب تلك التيسيرات يمكن للمستثمر إجراء تعديلات علي أي من أنواع شركات الأشخاص سواء في عقود المساهمين أو النظام الأساسي أو السجل التجاري للشركة من خلال التقدم بطلب لمركز خدمات المستثمرين التابع للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفروعها علي مستوي المحافظات.



