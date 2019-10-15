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اقتصاد

تعرف علي خدمات تعديل النظام الأساسي للشركات

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 05:01 ص
وزارة الاستثمار والتعاون
وزارة الاستثمار والتعاون الدولي
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محمد يحيي
اتاحت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، خدمة تعديل النظام الأساسي وبيانات الشركات الفردية، باعتبارها أحد الاجراءات المحفزة للاستثمار وبيئة الأعمال.

ذكر تقرير صادر عن وزارة الاستثمار والتعاون، أنه بموجب تلك التيسيرات يمكن للمستثمر إجراء تعديلات علي أي من أنواع شركات الأشخاص سواء في عقود المساهمين أو النظام الأساسي أو السجل التجاري للشركة من خلال التقدم بطلب لمركز خدمات المستثمرين التابع للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفروعها علي مستوي المحافظات.

شملت التعديلات شركات الأشخاص من بينها " التوصية البسيطة، المساهمة، التضامن" اجراء تغيرات علي عقد الشركة أو بيانات السجل التجاري، بحيث يتم اعتماد تلك الخدمات بعد 3 إلي 7 أيام علي الأكثر من تقديم الطلب واستيفاء الشروط والأوراق اللازمة.
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