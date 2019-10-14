توفير أكشاك للأسر الأكثر احتياجا في الفيوم .. صور

عقد اللواء عبد القادر النورى السكرتير العام لمحافظة الفيوم اللقاء الأسبوعي لخدمة المواطنين للاستماع لشكواهم وتقديم الحلول المناسبة لها.



حضر اللقاء، إيمان زكى وكيل وزارة التضامن الإجتماعى، ووليد عبد الرحمن وكيل وزارة القوى العاملة، والمحاسبة ليلى طه قاسم مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالفيوم، وممثلين عن مجالس المدن والمديريات الخدمية ومديري الإدارات بالمحافظة وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية.



خلال اللقاء كلف السكرتير العام مسئولي التضامن الإجتماعي بتوفير المعاشات والمساعدات المادية اللازمة لبعض الحالات الإنسانية نظرًا لظروفهم الإجتماعية الصعبة، كما وجه بعض الجمعيات الأهلية بدراسة عمل مشروعات صغيرة، وتوفير أكشاك لبعض الأسر لمساعدتهم على متطلبات الحياة.



كما كلف وكيل وزارة القوى العاملة بتوفير فرص عمل في القطاع الخاص لعدد من الشباب الذين ليس لديهم مصدر دخل لتساعدهم علي مواجهة ظروف الحياة المعيشية الصعبة، كما كلف مسئولى الصحة بدراسة عدد من الحالات المرضية ومحاولة تيسير العلاج اللازم لها.



كما أصدر توجيهاته لمسئولى مركز ومدينة الفيوم بالتنسيق بين شركة الكهرباء والمياه بإصدار قرار غلق وقطع مرافق لمخبز يعمل بدون ترخيص بمدينة الفيوم ويسبب الضرر للأهالى.



كما كلف مسئولى مركز ومدينة سنورس بدراسة، شكوى عدد من أهالى قرية سنهور القبلية بالتضرر من عدم تنفيذ قرار إزالة لتعدى على الترعة بالقرية.