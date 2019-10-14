بعد المطالبة بمنعه.. طارق الشناوي يكشف عن رأيه فى فيلم الجوكر

كشف الناقد الفنى الكبير طارق الشناوى، عن رأيه فى مطالبة البعض بمنع فيلم الجوكر من العرض بسبب اعتقادهم بتحريضه على العنف.



وأكد "الشناوي" فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أنه ضد منع عرض الفيلم كما أن لديه ثقة فى أن الرقابة المصرية لن تتخذ هذا القرار، خاصة أن العمل مازال يعرض فى السينمات.



وأضاف، أنه ضد الوصاية على رأى المشاهد بل يترك لهم حرية الاختيار بعد أن يتم استخدام التصنيف العمرى كما متبع فى كل دول العالم، مؤكدًا أنه لدية ثقة فى المشاهد المصرى.



واستكمل، أنه يرى أن فيلم الجوكر من أهم الأفلام التى قام بمشاهدتها هذا العام ويستحق الجائزة التى حصل عليها من مهرجان فينسيا عن جدارة.