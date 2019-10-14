سامح حسين يشارك جمهوره بصورة من فيلم عيش حياتك.. شاهد

نشر الفنان سامح حسين صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".



وعلق سامح حسين على الصورة قائلا " من #فيلم_عيش_حياتك " .



وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :



أحلى فيلم ورسالة الفيلم حلوه أوي ❤️ ـــ المحترم ـــ منور يا فنان.



تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي خفيف، حول شخص يجسّد شخصيته سامح حسين يمر بأزمة كبيرة في حياته، فهو كان ناجحا في الماضي على المستوى الشخصي والعملي ويعيبه أنه روتيني ويخاف من التجديد وتطورات الحياة ما يؤدي لتدمير حياته الأسرية وانفصاله عن زوجته، التي ترتبط بعدها بشخص آخر يعمل في نفس مجاله ولكنه ناجح عمليا، ويسعى سامح حسين لاستعادة ابنه إلى أحضانه بعدما فضل الحياة مع زوج والدته.