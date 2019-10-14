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توك شو

أحمد موسى يطالب بعدم إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا في تركيا.. فيديو

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 09:24 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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هاني حسين
ناشد الإعلامي أحمد موسى، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اتخاذ قرار بسحب إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا في تركيا.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا: "يجب التراجع عن هذا القرار وسحب إقامة هذه المباراة النهائية من أسطنبول بسبب العدوان التركي على سوريا".

وتابع الإعلامي أحمد موسى قائلا: "يجب أن يتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إجراءات ضد العدوان التركي، ولو تمت إقامة النهائي في اسطنبول هيكون عار".
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