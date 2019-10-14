أحمد موسى يطالب بعدم إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا في تركيا.. فيديو

ناشد الإعلامي أحمد موسى، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اتخاذ قرار بسحب إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا في تركيا.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا: "يجب التراجع عن هذا القرار وسحب إقامة هذه المباراة النهائية من أسطنبول بسبب العدوان التركي على سوريا".



وتابع الإعلامي أحمد موسى قائلا: "يجب أن يتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إجراءات ضد العدوان التركي، ولو تمت إقامة النهائي في اسطنبول هيكون عار".

