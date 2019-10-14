لمنع تكرار الهبوط الأرضي بـ طوسون.. الاستعانة بـ استشاري هندسي

كلف الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالاستعانة باستشاري من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، للتأكد من إزالة كافة أسباب الهبوط الأرضي الواقع بشارع المستشارين بمنطقة طوسون التابعة لحي المنتزه ثان ، ولعدم تكرارها مرة أخرى.



وشدد المحافظ على ضرورة الانتهاء من كافة أعمال الصرف الصحي داخل المناطق التي تعاني من مشكلات بمنطقة طوسون، وأبو قير في أسرع وقت ممكن قبل بدء موسم الشتاء.



جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها محافظ الإسكندرية اليوم، بمناطق طوسون وشارع المستشارين لمتابعة مشكلات الهبوطين الأرضيين بها، للوقوف على أهم المشكلات التي تواجه المواطنين، والتي كان أهمها مشكلات الصرف الصحي ورصف الطرق ، والقمامة.



وبحضور أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، واللواء محمد عبد الوهاب سكرتير عام مساعد المحافظة، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي، والمهندس أسامة الخولي نائب رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر للخدمات البيئية، والمهندسة أمل محمد مدير مديرية الطرق ، والدكتور ياسر الجندي رئيس حي منتزة ثان، وحمدي شامة رئيس حي المنتزه أول.