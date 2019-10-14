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أخبار العالم

تركيا تعلن عدد قتلى الأكراد خلال عدوانها على الأراضي السورية

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 09:26 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، أن الجيش التركي قتل نحو 560 شخصا من الأكراد، منذ بدء العملية العسكرية التي تطلق عليها تركيا اسم نبع السلام، مستهدفة التواجد الكردي في شمال سوريا.

وقالت الوزارة، في تغريدة نشرتها اليوم الاثنين على حسابها الرسمي في "تويتر": إن العدد العام للمقاتلين من الأكراد الذين قتلوا خلال عملية نبع السلام بلغ 560 شخصا.

وأشارت وزارة الدفاع التركية إلى أن العملية، التي تنفذها ضد المسلحين الأكراد في منطقة شرق الفرات، "تستمر بنجاح".

ودانت الدول العربية والأوروبية الهجوم التركي على سوريا، وأعلنت عدد من دول الاتحاد الأوروبي تعليق مبيعات الأسلحة إلى تركيا.
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