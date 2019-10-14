برمو أخر حلقات جمان يدخل قائمة الأعلى مشاهدة

تمكن برومو الحلقة الأخيرة من المسلسل الكويتى جمان من الدخول الى قائمة الفيديوهات الاعلى مشاهدة فى مصر عبر موقع "يوتيوب".



حقق البرومو ما يقرب من 150 ألف مشاهدة، وهو ما أهله لاحتلال المركز 35 من أصل 50 مركز تضمهم القائمة.



العمل تدور أحداثه حول شخصية "جمان" التي تجسد شخصيتها الفنانة نور الغندور، التي تقع فى حب ابن خالها هشام مهند الحمدي ، ويناقش المسلسل عدة قضايا اجتماعية وإنسانية، مسلطا الضوء على العلاقات الأسرية العاطفية.



جمان مسلسل كويتي إنتاج عام 2019 كتابة سيناريو وحوار الكاتبة علياء الكاظمي.