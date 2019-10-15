موجز البلد| بعد 12 عاما.. الرئيس الروسي في السعودية.. أبو العينين يدعو لتطبيق قانون المنطقة الاقتصادية على كافة المشروعات

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.





وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس الاثنين، إن قوات الحكومة السورية انتشرت في بلدة عين عيسى بشمال البلاد على خط المواجهة مع القوات التركية التي بدأت هجوما الأسبوع الماضي.





وانضم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، إلى منصة "تويتش - Twitch" المملوكة لشركة أمازون الأمريكية، وهي منصة بث فيديو شهيرة، استعدادا لخوضه الانتخابات الأمريكية خلال العام الجاري 2020.





ونشرت جريدة ميرور البريطانية ، قائمة بأفضل 50 لاعبًا في الدوري الإنجليزي ، وذلك في العقد الأخير من عام 2010 ، حتى عامنا الحالي.





ووصلت طائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة العربية السعودية.





ونشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع فيديو بعنوان "القوات الجوية نسور في السماء"؛ وذلك بمناسبة احتفال القوات الجوية بمرور ٨٧ على عيدها.





وعاد المستشار تركى آل الشيخ ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، ليغازل النادي الأهلى وجماهيره مرة أخرى فى فيديو له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".





ومازالت أرض منطقة العساسيف الأثرية التى تقع بذراع ابو النجا بالأقصر قادرة على العطاء، وانضم كشفا أثريا جديدا إلي قائمة الآثار الفرعونية بعد عثور البعثة المصرية على توابيت وتماثيل أباشية بها.





وقالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، إنه تم إيقاف الطيار ومساعده في الفيديو المتداول علي صفحات التواصل الاجتماعي للفنان محمد رمضان ، والذي يظهر خلاله وهو يقود إحدى الطائرات من داخل قمرة القيادة بجانب قائد الطائرة أثناء إحدى الرحلات.





وعلق الرئيس الإيراني حسن روحاني على الغزو التركي للأراضي السورية , وقال بحسيب صحيفة إيران إن:"الحكومة التركية صديقة لنا لكننا لا نقبل طريقتهم، وعلينا مساعدة الجيش السوري على الانتشار في تلك المنطقة".



