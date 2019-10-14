مقابل 500 جنيه.. الاستثمار والتعاون الدولي تتيح تعديل بيانات الشركات الأجنبية

أتاحت وزارة الاستثمار تعديل البيانات الخاصة بالشركات الأجنبية المؤسسة وفقا لأحكام قانون الاستثمار ضمن إجراءات الحكومة لتيسير بيئة الأعمال والاستثمار بتكلفة قدرها 500 جنيه، موضحة أن زمن تقديم الخدمة يوم واحد عمل.





حدد تقرير صادر عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي برئاسة الدكتورة سحر نصر، مجموعة من الشروط ينبغي توافر للحصول علي تلك الخدمة من بينها تقديم طلب باسم رئيس مركز خدمات المستثمرين لإصدار خطاب موجه للسجل بالتعديل المطلوب، بجانب صورة إثبات هوية مقدم الطلب وصورة من سجل تجاري حديث لم يمر عليه أكثر من 3 شهور.





كما تضمنت تقديم طلب من الشركة مرفقا به محضر الجمعية العمومية غير العادية للشركة الأم مصدق عليه من الخارجية المصرية ويتضمن التعديل المطلوب التأشير به في السجل التجاري ترجمة معتمدة حال وجوده باللغة الأجنبية.



