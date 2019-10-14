خبير : مصر ضمن أفضل 3 دول من حيث النمو الاقتصادي.. فيديو

أكد محسن عادل الخبير الاقتصادي أن النتائج الخاصة بالمراحل الاولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى هي نتائج خلقت حالة لتحريك النمو الاقتصادى في مصر، مؤكدا أن مصر أصبحت ضمن أفضل 3 دول من حيث النمو الاقتصادي.



وأضاف الخبير الاقتصادي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc عبر فضائية dmc أن مستويات أسعار الفائدة بدأت فى التراجع ومؤشرات صندوق البنك الدولى أكدت ذلك نتيجة انخفاض معدل البطالة الذي يعد الأدنى خلال السنوات القادمة وأيضا معدل التضخم انخفض.



وتابع الخبير الاقتصادي أن زيادة حجم المعروضات السلعية كان أمرا ملموسا والتحرك الكبير فى مجال الاستثمارات خاصة فى مجال الطاقة والغاز الطبيعى ونشاط كبير بقطاع السياحة ووصل إلى معدل عال والذي انعكس على حجم الاستثمارات وبالتالى ساهم في زيادة الفرص الاستثمارية.



وأشار الى أن مصر شهدت لأول مرة منذ سنوات انخفاضا لسلعة استراتيجية كالبنزين وهو ما لم يحدث منذ سنوات.