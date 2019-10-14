Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبير : مصر ضمن أفضل 3 دول من حيث النمو الاقتصادي.. فيديو

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 09:43 م
صدى البلد
Advertisements
محمود محسن
أكد محسن عادل الخبير الاقتصادي أن النتائج الخاصة بالمراحل الاولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى هي نتائج خلقت حالة لتحريك النمو الاقتصادى في مصر، مؤكدا أن مصر أصبحت ضمن أفضل 3 دول من حيث النمو الاقتصادي.

وأضاف الخبير الاقتصادي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc عبر فضائية dmc أن مستويات أسعار الفائدة بدأت فى التراجع ومؤشرات صندوق البنك الدولى أكدت ذلك نتيجة انخفاض معدل البطالة الذي يعد الأدنى خلال السنوات القادمة وأيضا معدل التضخم انخفض.

وتابع الخبير الاقتصادي أن زيادة حجم المعروضات السلعية كان أمرا ملموسا والتحرك الكبير فى مجال الاستثمارات خاصة فى مجال الطاقة والغاز الطبيعى ونشاط كبير بقطاع السياحة ووصل إلى معدل عال والذي انعكس على حجم الاستثمارات وبالتالى ساهم في زيادة الفرص الاستثمارية.

وأشار الى أن مصر شهدت لأول مرة منذ سنوات انخفاضا لسلعة استراتيجية كالبنزين وهو ما لم يحدث منذ سنوات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد انخفاضه لأدنى مستوى له منذ 2013.. اقتصاديون: خطوات الإصلاح الاقتصادي خفضت معدلات التضخم.. شهادة نجاح لبرنامج الحكومة لدفع الاقتصاد المصري

محلل اقتصادي يكشف عن أسباب انخفاض معدلات التضخم وتحسن الاقتصاد المصري..فيديو

بعد تراجع معدل التضخم.. خبراء: أهم المكاسب الكبرى للقطاع المصرفي.. يشجع على النمو الاقتصادي.. ويزيد من القوة الشرائية للمواطن

ترشيحاتنا

قتلت الأولى وعذبت الثانية.. الجدة المتهمة بتعذيب جنة وأمانى تستأنف على حكم حبسها

تحرك عاجل من النواب بشأن وجود ميكروبات بأسماك البلطجي

تحرك جديد من النواب بشأن عدم صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

باريس سان جيرمان يعلن مدة غياب نيمار عن الملاعب

السيسي يهنئ قيس سعيد والشعب التونسي على تنفيذ الاستحقاق الرئاسي

هل يجب غسل ملابس الميت قبل التصدق بها للفقراء والمحتاجين؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عبور المانش بذراع واحدة.. قصة نجاح وتحدي في الغردقة.. صور

بعد فستانها الجريء.. إطلالة جديدة لـ دينا الشربيني في السعودية برفقة عمرو دياب.. صور

المنتخب السعودي يزور القدس ويصلي بالمسجد الأقصى.. صور