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برلمان

تحرك برلماني عاجل بسبب تجميد عضوية اتحاد رفع الأثقال دوليا لمدة عامين

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 10:19 م
تجميد عضوية اتحاد
تجميد عضوية اتحاد رفع الأثقال دوليا لمدة عامين
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فريدة محمد
تقدم الدكتور محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ببيان عاجل الى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة حول تجميد عضوية اتحاد رفع الاثقال المصرى دوليا لمدة عامين، وتغريمه مبلغ 200 ألف دولار وذلك بناء على توصية من قبل اللجنة الخاصة بمكافحة المنشطات، بعد اكتشاف 5 عينات للمنشطات بين صفوف المنتخب الوطنى، الذى شارك مؤخرا فى دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب.

وطالب " حسين " بالتحقيق فى هذه الواقعة، خاصة أنها ليست الأولى حيث كان قد صدر قرار عام 2016 بإيقاف مصر لمدة عامين بسبب اكتشاف 7 حالات إيجابية، أثناء مشاركة منتخب الناشئين فى البطولة الأفريقية بمصر، وترتب على هذا القرار حرمان كل الرباعين والرباعات المصريات من خوض منافسة التأهيل لأولمبياد طوكيو 2020 مؤكدا ضرورة محاسبة كل من تسببوا فى مثل هذه الوقائع الخطيرة التى تسيء الى سمعة الرياضة المصرية اقليميا ودوليا.
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