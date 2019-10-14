طريقة عمل مدفونة الأرز بالدجاج لنجلاء الشرشابى

نقدم لكم طريقة عمل مدفونة الأرز بالدجاج بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سى بى سى سفرة.



مقادير مدفونة أرز بالدجاج:

3 كوب أرز

نصف كيلو صدور دجاج مكعبات

1 ملعقة كبيرة سمنة

1 ثمرة وسط بصل مفروم

2 ثمرة طماطم مفرومة

1 ثمرة بطاطس مكعبات

4 كوب ماء

ملح فلفل أسود



طريقة عمل مدفونة أرز بالدجاج:

* شوحى البصل مع الملح والفلفل الأسود والسمنة على النار.

* ضعى قطع الدجاج ثم قطع البطاطس والطماطم والأرز وقلبى جيدا.

* اضيفي الماء وقلبى جيدا ثم غطيه بورق المونيوم ويترك حتى الغليان ثم ادخيله الفرن حتى النضج.

