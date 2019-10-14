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طريقة عمل مدفونة الأرز بالدجاج لنجلاء الشرشابى

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 10:07 م
طريقة عمل مدفونة
طريقة عمل مدفونة الأرز بالدجاج لنجلاء الشرشابى
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اسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل مدفونة الأرز بالدجاج بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سى بى سى سفرة.

مقادير مدفونة أرز بالدجاج:
3 كوب أرز
نصف كيلو صدور دجاج مكعبات
1 ملعقة كبيرة سمنة
1 ثمرة وسط بصل مفروم
2 ثمرة طماطم مفرومة
1 ثمرة بطاطس مكعبات
4 كوب ماء
ملح فلفل أسود

طريقة عمل مدفونة أرز بالدجاج:
* شوحى البصل مع الملح والفلفل الأسود والسمنة على النار.
* ضعى قطع الدجاج ثم قطع البطاطس والطماطم والأرز وقلبى جيدا.
* اضيفي الماء وقلبى جيدا ثم غطيه بورق المونيوم ويترك حتى الغليان ثم ادخيله الفرن حتى النضج.
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