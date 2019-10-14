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أخبار العالم

سناتور: بحث الوضع في سوريا مع مسؤولين بالإدارة الأمريكية

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 09:42 م
صدى البلد
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رويترز
عبر زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل عن قلقه البالغ اليوم الاثنين من رد الفعل الأمريكي تجاه التوغل التركي في سوريا، وقال إنه سيلتقي هذا الأسبوع مع مسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب وعدد من أعضاء المجلس لبحث الوضع.

وأضاف ماكونيل في بيان "التخلي عن هذه المعركة الآن وسحب القوات الأمريكية من سوريا سيعيد تهيئة نفس الظروف التي عملنا بجد على إنهائها، وقد يمهد لعودة تنظيم الدولة الإسلامية".

وقال "كما سيخلق هذا الانسحاب فراغا للسلطة في سوريا ستستغله إيران وروسيا وهو ما سيكون له عواقب كارثية على مصالح الولايات المتحدة الاستراتيجية". (
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