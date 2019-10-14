في اجتماع الغرف التجارية.. أحمد موسى: أبو العينين أكد أن الصناعة وقع عليها ظلم كبير

قال الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، تحدث عن الصناعة أثناء اجتماع هيئات مكاتب الشعب العامة بالاتحاد العام للغرف التجارية.





وقال أبو العينين، إن الصناعة وقع عليها ظلم كبير أدى إلى انهيار مؤسسات كبيرة على الرغم من أنها قاطرة النمو، وطالب بالنظر للصناعة لنصبح دولة منافسة للأسواق الخارجية بمنتجاتنا المحلية.





وأكد أن هناك فرقا بين السياسات والتشريعات عند بناء الدولة، فمصر لابد أن تكون متقدمة ومفتاح هذا التقدم الاستثمار والتصنيع، والإنتاج، لافتا إلى أن المستثمر هو بوابة التقدم.





وأضاف أبو العينين، في اجتماع هيئات مكاتب الشعب العامة بالاتحاد العام للغرف التجارية اليوم، الإثنين، أننا حققنا إعجازا خلال سنوات قليلة، والمؤسسات الدولية العالمية تشهد بذلك، لافتا إلى أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد الإصلاحات الاقتصادية التى تمت من توافر للأراضي بمساحات كبيرة، وانخفاض معدلات البطالة.





تابع: نجاح المستثمر المصرى فى الداخل رسالة للعالم والمستثمرين الأجانب بـ تحسن المناخ الاستثمارى فى مصر.





وأوضح أبو العينين، أن الفترة المقبلة لا بد أن يكون المناخ الاستثمارى فى مصر أفضل مناخ بـ المنطقة ولا بد من أن نفكر فى طرح فكر المناخ الإنتاجي، لافتا إلى وجود إصلاحات اقتصادية تمت إلا أن هناك تحديات علينا إزالتها، ويتم حاليًا بالتدريج.





وطالب أبو العينين، بإعادة النظر فى انتشار القوانين لتحسين المناخ الاستثماري في السوق المصرية ككل، كقانون المنطقة الاقتصادية بقناة السويس كالمنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، حيث تتمتع بالعديد من المزايا كالإعفاء من الضريبة العقارية.





وذكر رئيس شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الصناعة وقع عليها ظلم كبير أدى إلى انهيار مؤسسات كبيرة على الرغم من أنها قاطرة النمو، مطالبا بالنظر إلى الصناعة لنصبح دولة منافسة في الأسواق الخارجية بمنتجاتنا المحلية، من خلال الأفكار غير التقليدية.





وقال أبو العينين، إنه لابد من دراسة المؤشرات الاقتصادية من سعر الطاقة والغاز والكهرباء والأراضي لنعرف أين نحن من الاستثمار والنجاح العالمى ونصلح ما يمكن إصلاحه، خاصة أن مصر أصبحت على الخريطة الاستثمارية العالمية.





ونوه أبو العينين، بأهمية إنشاء صناعات متخصصة على المستوى الجغرافي وضرورة الوصول بالبطالة لمعدلات صفرية بالمحافظات، كمدينة الأثاث بدمياط، ونرغب فى عمل مدينة للبتروكيماويات وغيرها من التخصصات القطاعية.