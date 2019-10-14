التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة فرنسا وتركيا

انتهى الشوط الأول من لقاء فرنسا وتركيا بالتعادل السلبي ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2020 لحساب المجموعة الثامنة على أرضية ملعب فرنسا.



ويدخل المنتخب الفرنسي اللقاء بعد خسارته في مباراة الذهاب من دور المجموعات أمام منتخب تركيا و يريد اليوم رد الدين لتركيا والفوز في مباراة الجولة الثامنة.



ويحتل منتخب فرنسا المركز الثاني في المجموعة برصيد 18 نقطة بالتساوي مع منتخب تركيا في النقاط ولكن بفارق الأهداف عنه، وفي مباراة اليوم يريد منتخب فرنسا الفوز على ارضية ملعبه وامام جماهيره للحصول علي ثلاث نقاط هامة تمكنه من الوصول للمركز الأول من المجموعة الذي يحتله حاليا منتخب تركيا.