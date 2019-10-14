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أخبار العالم

الرئاسة التركية: أردوغان شرح للرئيس الفرنسي أهداف العملية العسكرية في سوريا

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 10:17 م
صدى البلد
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رويترز
ذكرت الرئاسة التركية اليوم، الاثنين، أن الرئيس رجب طيب أردوغان شرح لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي أهداف العملية التركية في شمال شرق سوريا.

وقالت الرئاسة إن أردوغان أبلغ ماكرون بأن العملية ستسهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

واتفقت دول الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين على الحد من صادرات الأسلحة لتركيا بسبب هجومها في شمال سوريا، مما أثار تنديد أنقرة رغم أن ذلك لم يصل إلى حد فرض الاتحاد حظرا شاملا على تصدير الأسلحة لتركيا عضو حلف شمال الأطلسي.
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