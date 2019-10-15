من المنزل للعالمية.. علماء أثبتو نجاح التعليم المنزلي وأنارو العالم

جميعا ندخل المدارس والجامعات لنتعلم ونحصل على الشهادة ، لكن ماذا عن الذين لم يدخلوا المدراس وقررو التعلم بالمنزل هل يستطيعون الوصول لمكانة عاليا وفكرا واسع وهل يمكن للمنزل وحده أن يكون مدرسة وجامعة يخرج لنا العباقرة .



بعض العلماء الذين غيروا التاريخ عن طريق التعلم بالمنزل، مثل جولييلمو ماركوني.. الذى وصل من البيت إلى نوبل



كان جولييلمو فى البداية يرسل الخطابات بالورق عبر المسافات الطويلة، قاطعًا الأراضي والبحار بها حتى تصل إلى الطرف الآخر، ثم تطورت التكنولوجيا لتنتقل الأصوات في الأسلاك والكابلات الطويلة .



وتعلم في بيته حتى بلغ العشرين وحاول الالتحاق بالجامعة عدة مرات وفشل في امتحان القبول، فقرر ان يقرأ في الفيزياء عن الموجات المغناطيسية التي استهوته بحكم عمله بالبريد ودفعته لإجراء المزيد من التجارب فيها .



حتى ٱثمرت جهوده عن اختراع جهاز إرسال «البرق اللاسلكي» الذي استخدمته البحرية في تتبع السفن، حتى أن سفن الإنقاذ استخدمته لتتبع السفينة الأشهر «تيتانيك» ونتيجة لهذه الجهود وحصل بالنهاية «ماركوني» على جائزة نوبل عام 1909، ولولاه لما كان الراديو الذي يبقى من أهم الوسائل الإعلامية حتى اليوم .



وتوماس إديسون.. الذى انار العالم وكان معلمينه يدعونه بالطفل الغبى، فبعد 3 أشهر فقط من التعليم في المدرسة، طرد من المدرسة بتهمة الغباء، لأنه كثير السؤال والنقاش مع أساتذته، إضافة لضعف سمعه الذي جعل التعامل معه أصعب وأثبت صفة الغباء عليه.



وعاد «توماس» الصغير إلى بيته حاملا رسالة الفصل المغلقة، وأعطاها لوالدته دون أن يعرف ما بها، لكن الأم قرأت الرسالة وبكت من سوء الحُكم على طفلها، وحين سألها عما يبيكها قالت «المدرسة ترى أن قدراتك أعلى من زملائك، ولن يمكنك الدراسة معهم .



ومن وقتها صارت أمه مسؤولة عن تعلميه، لتنمي عنده مهارة البحث والإطلاع، فكان التعليم المنزلي هو الذي أخرج للعالم «توماس ألفا إديسون» الذي سجّل 1093 اختراعًا باسمه، أشهرها تطويره للمصباح الكهربي وتسويقه الذي أضاء العالم كله .