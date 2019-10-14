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أخبار البلد

البابا تواضروس الثاني يزور مدينة أورليون الفرنسية

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 10:09 م
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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كتب – سامح سلام
زار قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم الاثنين كنيسة إيليا النبي والقديس الأنبا صرابامون أبو طرحة بمدينة أورليون بفرنسا، وهي الزيارة الأولى لبطريرك قبطي للمدينة.

قال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له اليوم – إن قداسة البابا تواضروس صلى لدى وصوله صلاة العشية، بمشاركة شعب الكنيسة من مختلف الأعمار.

وألقى كاهن الكنيسة القس ديمتريوس بنيامين كلمة ترحيب بمجيء قداسة البابا تواضروس الثاني لزيارة الكنيسة، مشيرًا إلى أن شعب الكنيسة بالكامل حتى الأطفال، شاركوا في عمليات تجديد وتجميل الكنيسة وإضافة تجهيزات جديدة لها فور علمهم بزيارة البابا، كما قدم عمدة المدينة ثلثي المواد المطلوبة لعملية التجديد والتجميل دون مقابل تقديرًا لزيارة قداسته.

وأضاف كاهن الكنيسة: اليوم باركتنا وظهورك في وسطنا هو عيد لنا، عيد أن تكون هذه زيارة أول بطريرك قبطي للمدينة، مشيرا إلى أن شعب الكنيسة اجتمع كله بمجرد أن علم بزيارة قداستكم للكنيسة، وأن أغلبية شعب الكنيسة من أبناء الكنيسة القبطية السودانيين.

تأتي زيارة قداسة البابا لمدينة أورليون في إطار زيارته الرعوية لإيبارشية باريس وشمال فرنسا والتي بدأها الأربعاء الماضي، في مستهل جولة رعوية جديدة لعدد من إيبارشيات الكرازة المرقسية بقارة أوروبا.
البابا تواضروس الثاني يزور مدينة أورليون الفرنسية
البابا تواضروس الثاني يزور مدينة أورليون الفرنسية
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