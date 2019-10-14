7 خطوات للتغلب على الأنيميا



والمصاب بالفقر الدم لابد الابتعاد بقدر الإمكان عن تناول القهوة والشاي . وأعلم أنك إذا تناولت الشاى مع الوجبات فإنه ينقص الحديد إلى 60% ..... والقهوة إلى 40%.





ويمكن أن نزيد من كمية الحديد مع الطعام طبعا الحديد اللاهيمى بتناول الفيتامين C.



• اعشاب مفيدة وفيتامينات ومكملات غذائية قد تساعد في تحسين عمل الدورة الدموية:



هناك عشبة الهندباء، غولدنسيل، الزعرور فكل تلك الأعشاب قد تساعد في تحسن عمل الدورة الدموية، ومن الفيتامينات التي تساعد:-فيتامين ب المركب فهو مهم للدم والدورة الدموية كذلك يعتبر فيتامين ج هاما في امتصاص الحديد.



• أما بالنسبة للمواد الغذائية التي من الممكن أن تحمي من اعراض فقر الدم:-



التفاح،المشمس،الهليون والزبيب بالاضافة الى الاطعمة الغنية بفيتامين ج التي تزيد من انتاج الحديد وتقلل من احتمال الاصابة بفقر الدم.



• يجب على المريض بفقر الدم الإكثار من التغذية الكافية والملائمة أي الأغذية التي تحتوي على سعرات حرارية وبروتين وحديد وخصوصا تناول الخضروات الخضراء واللحوم الحمراء والكبد وأيضا لا ننسى الاكثار من السمك والماكولات البحرية والدجاج والبقوليات مثل:الفاصوليا ،والفول السوداني.



• ويجب أيضا تناول الجرجير حيث إنه من الخضار المفيدة لعلاج فقر الدم..



• الليمون:- يعتبر الليمون من المواد الغنية بفيتامين ج وهو أيضا يقوي جهاز المناعة.

نشرت الدكتورة جيهان الحفني خبيرة التغذية العلاجية علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نصائح للتغلب على الأنيميا.. ولخصتها فى الخطوات التالية:- الالتزام بأخذ أقراص الحديد يوميا.- أكل المزيد من الخضروات مثل السبانخ والبقدونس والكرفس.- شرب عصير البرتقال يوميا وخاصة بعد الغداء بساعة لأنه يزيد امتصاص الحديد.4-لا تتركين وجبة الفطور أبدا، ويكون فيها كوب حليب مع بيضة ومشتقات الحليب وقطعة خبز أو توستة.5-اكل ملعقة عسل يوميا في الصباح على الريق.6-لا تأكلي المواد الغذائية المحتوية على الحديد أو أن تأخذي أقراص الحديد مع المواد الغذائية المحتوية على الكالسيوم لأن الكالسيوم يقلل امتصاص الحديد.لا تأخذي أقراص الحديد بعد الفطور الأفضل بعد الغداء.7-داومي على أكل البقوليات لأنها تحتوي على الحديد مثل العدس.ومصادر الحديد كثيرة ومتعددة .. منهااللحوم الحمراء ( كالكبد والكليتين والقلب ) ...وكل الاوراق الصالحه للاكل مثل السبانخ والبقدونس والبنجراى الشمندر .وهناك بعض الكبسولات ولكن بعد أستشارة الطبيب .إجمالا يمكن القول بان هناك نوعين من الحديد : الحديد الهيمى الموجود فى اللحوم والحديد اللاهيمى الموجود فى الخضار والفواكه والحبوب.