Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

تعرف علي اجراءات اعادة المستحقين ببطاقات التموين

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 07:06 ص
بطاقات تموينية
بطاقات تموينية
Advertisements
محمد صبيح
قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن عمليات تشغيل البطاقات المفقودة و المسروقة لا تستغرق سوي 3 أيام لإعادة عملها إلكترونيا.

ذكرت الوزارة في تقرير صادر عنها، أنها تعمل علي انجاز ملف إعادة الفئات المستبعدة من الدعم التمويني بعد اجراءات حذفهم بصورة خاطئة بتكليفات من القيادة السياسية.

حددت الوزارة أنه يمكن للمواطنين ممن تم استبعادهم من الدعم التمويني أو فقدوا بطاقاتهم من خلال موقع دعم مصر علي شبكة الإنترنت علي ان يتم اصدارها وتشغيلها بعد اسبوعين من المكتب التمويني التابع له لكل مواطن .

كما يمكن الاستعلام عن اجراءات فقد البطاقة التموينية علي الخط الساخن 19765 و 19959.


Advertisements

ترشيحاتنا

من الندوة التثقيفية.. مروة ناجي تبرز أنوثتها باللون الأحمر مع أبطال الممر

تعليق ناري من نبيل الحلفاوي على انضمام عبد الله جمعة لـ منتخب مصر

أيهما أجمل؟.. نانسي عجرم تتألق بفساتين من تصميم إيلى صعب.. صور

شريف عبدالفضيل يكشف سبب ابتعاد صالح جمعة عن خيارات فايلر

بفستان لامع.. سالي عبد السلام تبرز أنوثتها بإطلالة متميزة.. صور

الدعاء على الظالم بالهلاك .. الجفري ينصح باستبداله بـ3 أعمال للتخلص من الظلم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إطلالات النجمات بحفل صناع الترفيه في الرياض.. دينا الشربينى الأجرأ

بـ فستان بيبي بلو.. كيت ميدلتون بإطلالة مثالية في باكستان

أيهما أجمل؟.. نانسي عجرم تتألق بفساتين من تصميم إيلى صعب.. صور