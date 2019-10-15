تعرف علي اجراءات اعادة المستحقين ببطاقات التموين

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن عمليات تشغيل البطاقات المفقودة و المسروقة لا تستغرق سوي 3 أيام لإعادة عملها إلكترونيا.



ذكرت الوزارة في تقرير صادر عنها، أنها تعمل علي انجاز ملف إعادة الفئات المستبعدة من الدعم التمويني بعد اجراءات حذفهم بصورة خاطئة بتكليفات من القيادة السياسية.



حددت الوزارة أنه يمكن للمواطنين ممن تم استبعادهم من الدعم التمويني أو فقدوا بطاقاتهم من خلال موقع دعم مصر علي شبكة الإنترنت علي ان يتم اصدارها وتشغيلها بعد اسبوعين من المكتب التمويني التابع له لكل مواطن .



كما يمكن الاستعلام عن اجراءات فقد البطاقة التموينية علي الخط الساخن 19765 و 19959.





