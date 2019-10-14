لتنفيذ مشروعات صناعية .. طرح 16 قطعة أرض أمام الشباب فى الوادى الجديد



وأوضح الزملوط، أنه وجه كافة رؤساء المراكز الإدارية الخمسة، بتقديم التسهيلات الممكنة للراغبين فى إقامة مشروعات بما يسهم فى دفع عجلة التنمية والحد من البطالة.



أكد المحافظ أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية وافقت ايضا على تنفيذ 44 مشروعا استثماريا صناعيا بالمحافظة تضمنت تنفيذ 17 مشروعا بالمنطقة الصناعية بالخارجة و27 مشروعا بالمنطقة الصناعية بالداخلة حيث تمت دراسة طلبات المستثمرين المتقدمين لاقامة مشروعات صناعية بالمحافظة بواقع 112 طلبا بالاضافة إلى تقديم الدعم الفنى فى دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية .



تقوم محافظة الوادي الجديد، على تشجيع الشباب للاستثمار واقامة المشروعات بها، من خلال دعمهم وتسهيل الإجراءات أمامهم، مما يوفر فرص العمل أمام الشباب، ويساهم في رفع المحافظة صناعيا .فقد أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد أن هيئة التنمية الصناعية وافقت على طرح 16 قطعة أرض بالمنطقة الصناعية بالداخلة لتنفيذ مشروعات غذائية و طبية ودوائية وتعدينية وغزل ونسيج بها.وأوضح أن المنطقة الصناعية تتضمن ثلاث خلايا صناعية أ و ب و ج ،تشمل 62 مشروع صناعي متنوع قائم فعليا بجانب بعض المشروعات التى ما زالت تحت الإنشاء، مؤكدا أن الخلية ب وج تضم مشروعات غذائية وكيماوية وخدمية وخشبية، وتم الانتهاء من تسليم 33 مشروع جديد بالمنطقة بالمجان بناء على قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2016م، ومن المقرر أن توفر تلك المشروعات الجديدة حوالى 350 فرصة عمل جديدة لشباب الخريجين من أبناء مركز الداخلة.أضاف محافظ الوادى الجديد، فى بيان إنه جرى طرح أراضى المناطق الصناعية بالمجان أمام الراغبين فى إقامة مشروعات عليها مؤكدا على أن نسبة الإشغال بالمناطق الصناعية بالمحافظة لا تتجاوز نسبة 50%، وتم توفير كافة التسهيلات للراغبين فى إقامة مشروعات عليها.