أحد مشايخ سيوة يكشف عن تفاصيل عيد السياحة وما تتميز به الواحة..فيديو

أكد شيخ عمر راجح أحد مشايخ سيوة أن عيد الصلح أو عيد السياحة هو عيد يجتمع فيه أهالى سيوة لمدة 3 أيام بمودة ويشاركنا الأجانب أو من هو خارج واحة سيوة، مؤكدا أنها أيام فرحة للناس كلها.



وأضاف أحد مشايخ سيوة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc عبر فضائية dmc أن واحة سيوة تتميز بالعديد من الأشياء الجميلة وهي الأثار الفرعونية والرومانية ورحلات المغامرة ببحر الرمال والاستشفاء من الرمال بالدفن من شهر 6 إلى شهر 9 والاستشفاء بمياه الملاحات والمياه الكبرينتية لعلاج الأمراض الجلدية.



وتابع أحد مشايخ سيوة أن سياحة الأجانب تأثرت واستبدلت بالسياحة الداخلية وشركات السياحة تعمل على رحلات للمصريين للاستمتاع بالجو وبعد اعياد السياحة بنعمل مهرجان التمور أو النخيل سيوة 2019 .



وأشار أحد مشايخ سيوة إلى أننا نقوم بعمل معرض كبير للتمر ونقدم جوائز للمزارعين والمهندسين .