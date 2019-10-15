بنك المعرفة المصري يشارك في مؤتمر فرانكفورت الدولي للكتاب.. غدا

يشارك بنك المعرفة المصري في مؤتمر فرانكفورت الدولي للكتاب هذا العام، والذي يعد أهم معارض الكتاب حول العالم، وذلك لعراقته التي تمتد على مدار خمسة قرون، والناشرين المشاركين من مختلف دول العالم.



يشارك بنك المعرفة المصري، كواحدة من أكبر المكتبات الرقمية في العالم، حيث يضم موقع بنك المعرفة محتوى علمي من عدد كبير من الناشرين العالميين المشاركين في المعرض.



وستعقد فعاليات معرض فرانكفورت الدولي للكتاب من يوم 16 إلى 20 أكتوبر 2019



جدير بالذكر أنه في إطار مبادرة رئيس الجمهورية التي أطلقها في عيد العلم سنة 2014 ”نحو مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر“ ودعمًا لجهود الإرتقاء بمجتمع المعرفة المصري وزيادة إهتمام وشغف المواطن المصري بالعلوم ودعم التعليم والبحث العلمي ، تم إنشاء بنك المعرفة المصري في يناير 2016 كأحد أهم وأكبر المشروعات القومية المعرفية في مجال التعليم والبحث العلمي في تاريخ مصر الحديث.



يحتوي بنك المعرفة المصري على بوابتين رئيسيتين تنقسم كل بوابة منهم لعدد من البوابات الفرعية ، البوابة الرئيسية الأولى هي بوابة إتاحة المعلومات www.ekb.eg ، والتي تعد من أكبر المكتبات الرقمية على مستوى العالم ، والتي تقدم وصول مجاني للمنشورات التعليمية والعلمية في العديد من فروع المعرفة لكل أفراد الشعب داخل جمهورية مصر العربية ، وذلك بالتسجيل عليها بإستخدام الرقم القومي والبريد الإلكتروني وبعض البيانات الشخصية والوظيفية البسيطة ، وتقدم هذه البوابة خدماتها من خلال أربع بوابات فرعية للقرّاء والباحثين والطلبة والمعلمين وكذلك الأطفال .



أما عن البوابة الرئيسية الثانية لبنك المعرفة المصري فهي بوابة إنتاج و نشر المعلومات المحلية الأكاديمية للجامعات المصرية والمعاهد والمراكز البحثية وأية جهة بحثية أو أكاديمية داخل جمهورية مصر العربية من خلال نظام نشر إلكتروني متكامل وفقًا للمعايير العالمية. وتشمل البوابة نظام متكامل لدعم توثيق المحتوى المعرفي العلمي والبحثي لكافة الجامعات والمراكز البحثية مما يدعم ذاكرة مصر العلمية والبحثية .



ويتيح بنك المعرفة المصري بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم الفني العديد من مصادر المعلومات المعرفية والتعليمية والبحثية الموثقة من أكبر دور النشر على مستوى العالم والتي تتناسب مع كل الفئات العمرية والتعليمية باللغتين العربية والإنجليزية بداية من قصص الأطفال المصورة والصوتية وكذلك دوائر المعارف للعلوم المختلفة والعديد من المواد التعليمية المختلفة والمصادر الوثائقية وحتي الدوريات العلمية والكتب المتخصصة والرسائل الجامعية ، كما يقوم بنك المعرفة المصري بالعديد من ورش العمل المتخصصة وخدمات النشر العلمي بالتعاون مع بيوت الخبرة والنشر الرائدة - وذلك على سبيل المثال لا الحصر - لمختلف مؤسسات وجامعات ووزارات الدولة وكذلك مؤسسات القوات المسلحة المصرية .



وفي ضوء إصلاح نظام التعليم الحالي، يقوم بنك المعرفة المصري بالتعاون مع شركة CDSM بدعم خطة التحول للتعليم ما قبل الجامعي والجامعي والتي تهدف إلى تحسين استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية.



ودعمًا للخطة البحثية وتصنيف الجامعات المصرية، قام بنك المعرفة المصري بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المصرية بدعم بدء إطلاق أحد أهم الأدوات لقياس الأداء البحثي الأكاديمي من خلال قاعدة بيانات سايفال SciVal التي توفرها شركة إلسيفير الرائدة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المصرية .



كما قام بنك المعرفة المصري مؤخرًا بالشراكة مع شركة Clarivate Analytics وشركة دار المنظومة بإنشاء أول فهرس للإستشهادات المرجعية باللغة العربية .Arabic Citation Index ، وسيتم إطلاقه في عام 2021 كجزء لا يتجزأ من رؤية مصر 2030 لتحويل مصر إلى "اقتصاد قائم على المعرفة" وسيكون ذلك أول وضع لتصور مخرجات البحث العلمي باللغة العربية على فهرس الاستشهادات المرجعية على أن يكون جاهز للإستخدام والبحث باللغتين العربية والإنجليزية لكل المؤسسات البحثية والأكاديمية على مستوى العالم من خلال قاعدة بيانات شبكة العلوم Web of Science وهي من أكثر ناشري العالم ثقة والوحيدة في مجال فهرس الاستشهادات المرجعية المحايد، وستدعم فهرس الاستشهادات المرجعية باللغة العربية ليستخدمها الباحثون في مصر وفي 22 دولة أعضاء في جامعة الدول العربية.