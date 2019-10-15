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تعليم

بحضور وزير قطاع الأعمال ورئيس البورصة.. ندوة حول التنمية المستدامة بجامعة القاهرة

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 03:00 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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ياسمين سامي
ينظم مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، اليوم، ندوة بعنوان "استدامة الشركات وعلاقتها بالتنمية المستدامة".

تقام الندوة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وبحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور محمود السعيد عميد الكلية، ومحمد فريد رئيس البورصة المصرية، والدكتور أحمد بلال الخبير الاقتصادي، ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

تأتي الندوة في إطار توجه العديد من الشركات والمؤسسات العالمية نحو البحث عن تحقيق تنمية مستدامة من خلال اتباع سلوك موجه في الأسواق بما يؤهلها لإدارة عملياتها بطريقة تُعزز النمو الاقتصادي وترفع من قدرتها التنافسية وتعظيم أرباحها.

يذكر أن تزايد الاهتمام العالمي في مجتمع الأعمال بترسيخ مفاهيم الاستدامة، يأتي نتيجة التقلبات الاجتماعية والاقتصادية والاضطرابات البيئية التي طرأت على الساحة الدولية وأسفرت عن تأثيرات في الأسواق، مما أدى إلى ضرورة دراسة وضع الشركات المصرية وكيفية تعاملها مع مفهوم الاستدامة.
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بحضور وزير قطاع الأعمال ورئيس البورصة.. جامعة القاهرة تنظم ندوة حول التنمية المستدامة

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