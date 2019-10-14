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أخبار البلد

مصر للطيران ناقل رسمي للمنتخبات العسكرية في بطولة العالم بالصين

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 10:12 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
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نورهان خفاجي
قامت الشركة الوطنية مصر للطيران، بدور الناقل الرسمي للمنتخبات العسكرية، المشاركة في دورة الألعاب العالمية العسكرية السابعة المقامة بمدينة اوهان بالصين خلال الفترة من ١٢-٢٨ أكتوبر ٢٠١٩.

وحرصت مصر للطيران على توفير كافة تسهيلات السفر اللازمة للفرق من أجل الارتقاء بمستوى الرياضة المصرية والتمثيل المشرف على المستوى العالمي. ومن واجب الشركة المجتمعي تجاه النماذج الشابة الناجحة في مختلف المجالات أن نرعاها ونقدم لهم أفضل وسائل الرعاية والاهتمام.

يأتى ذلك في إطار حرص مصر للطيران على تقديم كافة الرعاية والدعم لجميع الأبطال المصريين في مختلف الألعاب الرياضية لرفع علم مصر عاليًا في المحافل الدولية واستكمالًا لدعمها ورعايتها للعديد من المنتخبات والأندية الرياضية المصرية الكبرى كونها راعي الكرة المصرية.

مصر للطيران ناقل رسمي للمنتخبات العسكرية في بطولة العالم بالصين
مصر للطيران ناقل رسمي للمنتخبات العسكرية في بطولة العالم بالصين
مصر للطيران ناقل رسمي للمنتخبات العسكرية في بطولة العالم بالصين
مصر للطيران ناقل رسمي للمنتخبات العسكرية في بطولة العالم بالصين
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