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توك شو

عضو المجلس الرئاسي بمجلس سوريا الديمقراطية: أردوغان يهدف لحماية داعش .. فيديو

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 11:02 م
سيهانوك ديبو
سيهانوك ديبو
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قسم التوك شو
قال سيهانوك ديبو، عضو المجلس الرئاسي بمجلس سوريا الديمقراطية، إن ما تفعله تركيا في سوريا من قتل وابادة لا يمكن للحظة أن يسمي بنبع السلام وأنه يجب أن يطلق عليه دمار المنطقة.

وأوضح سيهانوك ديبو،خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة " أون أي"، أن التفاهم الذي حدث بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية يمن التعبير عنه بأنه الخطوة الاستثنائية وينتظر من هذا التفاهم خطوات شاملة تجاه الدولة السورية وأن قوات سوريا الديمقراطية منذ تأسيسها عام 2015 وحتى الآن تنظر إلى نفسها بأنها جزء أساسي من مؤسسة الجيش الوطني السوري.

وأضاف عضو المجلس الرئاسي بمجلس سوريا الديمقراطية، أن الاجتماع الاستثنائي الذي حدث في القاهرة للجامعة العربية بخصوص العدوان التركي على شمال سوريا لا يمكن فصله عن التفاهم الذي حدث بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية.

وتابع سيهانوك ديبو، أن هدف اردوغان من هذه العمليات العسكرية هو وضع يده على مخيم الهول الذي يضم حوالي 72 ألف من مقاتلي داعش وعائلاتهم من 60 جنسية اقليمية وعالمية وأنه نتيجة 5 سنوات من مقاومة شمال سوريا من أكراد وعرب ضد التنظيمات الارهابية يحدث هذا العدوان التركي على شمال سوريا لحماية داعش.
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