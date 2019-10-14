‎سيراميكا كليوباترا يفوز على أبو خليفة وسكة حديد الإسماعيلية استعدادا للداخلية

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، مباراتين وديتين، اليوم الاثنين، في ختام معسكره المغلق والذي استمر لمدة 5 أيام في محافظة الإسماعيلية، استعدادا لانطلاق مسابقة دوري الدرجة الثانية.



وفاز سيراميكا كليوباترا على فريق أبو خليفة بأربعة أهداف دون رد، في المباراة الأولى، سجل محمد شاهين هدفين، وأحمد عادل هدف، وأحمد وجيه هدف.



وفي المباراة الثانية، التي خاضها فريق سيراميكا كليوباترا بفريق مختلف، نجح في الفوز على فريق سكة حديد الإسماعيلية، بهدف دون رد، سجله محمد غنيم. ويستعد فريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة الداخلية، عصر الاثنين المقبل، على ملعب المقاولون العرب، في افتتاح مباريات دوري الدرجة الثانية.‎