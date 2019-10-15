Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

شعبة المحاجر: دليل الأحجار الطبيعية يحقق طفرة في صادرات القطاع

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 01:01 ص
أحجار كريمة
أحجار كريمة
Advertisements
ولاء عبد الكريم
أكد محمد عارف، رئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية، أن دليل الموردين والمستوردين للاحجار الطبيعية سيساهم فى احداث طفرة كبيرة فى زيادة صادرات قطاع المحاجر والرخام وسيتم توزيعه على جميع اعضاء الشعبة.

وأضاف "عارف"، في تصريحات له،أن الشعبة تستهدف المشاركة فى بعثات تجارية لفتح أسواق جديدة وستشارك فى بعثة تجارية إلي إفريقيا الفترة المقبلة.

أوضح أن الدولة تولي اهتمام كبير بدعم الصناعة الوطنية وزيادة صادرات قطاع المحاجر فى ظل استجابة كبيرة لمطالب ومقترحات شعبة المحاجر فى جميع القرارات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسرار الأحجار تكشفها هيئة الكتاب في أحدث الإصدارات

شعبة الجلود تبحث أزمة 71 مدبغة.. وتشكل لجنة للقاء محافظ القاهرة

شعبة المحاجر تبحث سبل جديدة لتنمية قطاعها

غرفة القاهرة التجارية تبحث الاستفادة من دليل الموردين والمشترين للأحجار الطبيعية

ترشيحاتنا

السيسي يهنئ قيس سعيد والشعب التونسي على تنفيذ الاستحقاق الرئاسي

تأجيل مباراة الزمالك والأهلي في الدوري.. اتحاد الكرة يرد

خلى بالك من الحتة الخضرا .. إليك أسباب ظهورها فى الفراخ وتأثيرها على الصحة

خلية إيرانية.. عائد من الجزيرة يفجر مفاجأة حول القناة الرياضية

عائد من الجزيرة يكشف الوجه القبيح لـ علاء صادق وأهدافه الخبيثة لتأجيج الفتنة

ظهرت عارية.. سلمى حايك تكشف ظهرها من أجل الإبر الصينية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيلا حديد تظهر بإطلالة جذابة

من الندوة التثقيفية.. مروة ناجي تبرز أنوثتها باللون الأحمر مع أبطال الممر

عبور المانش بذراع واحدة.. قصة نجاح وتحدي في الغردقة.. صور