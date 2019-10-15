شعبة المحاجر: دليل الأحجار الطبيعية يحقق طفرة في صادرات القطاع

أكد محمد عارف، رئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية، أن دليل الموردين والمستوردين للاحجار الطبيعية سيساهم فى احداث طفرة كبيرة فى زيادة صادرات قطاع المحاجر والرخام وسيتم توزيعه على جميع اعضاء الشعبة.



وأضاف "عارف"، في تصريحات له،أن الشعبة تستهدف المشاركة فى بعثات تجارية لفتح أسواق جديدة وستشارك فى بعثة تجارية إلي إفريقيا الفترة المقبلة.



أوضح أن الدولة تولي اهتمام كبير بدعم الصناعة الوطنية وزيادة صادرات قطاع المحاجر فى ظل استجابة كبيرة لمطالب ومقترحات شعبة المحاجر فى جميع القرارات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا.