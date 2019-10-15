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أشرف زكي يطالب السيسى بعودة المسرح المدرسي ويفجر مفاجأة عن معهد السينما بالصعيد

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 07:16 ص
أشرف زكى
أشرف زكى
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حمزة شعيب
أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن مصر في أشد الحاجة إلى أعمال فنية عسكرية، تروي قصص وبطولات الشهداء الذين ضحوا بدمائهم من أجل حماية الوطن والحفاظ عليه، لافتا إلى أن هناك أجيالا كاملة لم تر بطولات مصر العظيمة.

وأضاف زكى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى تامر أمين مقدم برنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، أن النقابة تعمل على تدشين معهد للسينما بمحافظة أسيوط للاستفادة من مواهب أبناء الصعيد، مؤكدا أنه كان يتمنى حضوره الندوة التثقيفية للقوات المسلحة لكي يناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعودة المسرح المدرسي.

وأشار زكى إلى أن أكاديمية الفنون على استعداد للمساعدة في دعم المسرح المدرسي، وإنشاء نوادي للسينما في المدارس، لافتًا إلى أنه سيتم عمل خطة تطوير مسارح مدارس الجيزة وعلى رأسها الأورمان والسعيدية، وإنشاء مسابقات لدعم تلك المسارح.

وأوضح أن إقبال الشباب المصري على مشاهدة فيلم "الممر" أصاب إسرائيل بالرعب، لذلك فإن السينما والفن سلاح قوي في مواجهة قوى الشر وأعداء الوطن.
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