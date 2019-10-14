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أخبار العالم

الجيش الأمريكي يكشف عن مدرعة جديدة مثيرة

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 10:31 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
قالت قناة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية إن الجيش الأمريكي بصدد انتاج مركبة مدرعة مأهولة اختياريا.

ولفتت القناة إلى أن العربة المدرعة الجديدة يمكنها مهاجمة خطوط العدو كإنسان آلي مدجج بالسلاح، ويمكنها إطلاق أشعة الليزر، وتدمير الطائرات من دون طيار بواسطة المضادات الجوية، والسيطرة على تلك الطائرات من خلال عملها ضمن منظومة ذكاء اصطناعي.

وأشارت فوكس إلى أن السيارة المدرعة الجديدة من المقرر أن تحل محل المدرعة برادلي وتدخل الخدمة العسكرية بحلول عام 2026، وهو ما سيمهد للمضي قدما في حقبة جديدة من الحروب الآلية الكبيرة.

ويمكن للعربة المدرعة أن تكون غير مأهولة ويتم التحكم فيها عن بعد، ويمكنها أيضا أن تحمل حوالي 6 جنود.
الجيش الأمريكي يكشف عن مدرعة جديدة مثيرة
الجيش الأمريكي يكشف عن مدرعة جديدة مثيرة
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