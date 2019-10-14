تحرير محاضر ضد مسئول التعليم في البحر الأحمر

حرر العشرات من أولياء أمور طلاب المدارس التجريبي بالغردقة محاضر ضد مسؤول التربية والتعليم بالبحر الأحمر، عقب قرار بإلغاء اللغة الألمانية عن الصف الرابع الابتدائي بالمدارس التجريبية المتميزة.



فبعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع مع بدء العام الدراسي لم ييأس أولياء الأمور في المطالبة بإلغاء هذا القرار غير المدروس على حد وصفهم، وتوجه العشرات من أولياء الأمور لمديرية التربية والتعليم لمقابلة مديرة المديرية للنقاش والتراجع عن هذا القرار، ولكن لم يتمكنوا من المقابلة، هذا الأمر الذي زاد غضبهم.



وتوجه من أمام مديرية التربية والتعليم، إلى أقسام الشرطة لتحرير محاضر جماعية ما يقرب من 400 محضرا بين قسمي شرطة أول وثان الغردقة، ضد مديرية مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر.



وحملت المحاضر أرقام محضر قسم أول الغردقه 2019/7022 بتاريخ 13 أكتوبر 2013 رقم المحضر 5818 قسم ثان بتاريخ 13 أكتوبر في خبر العشرات يحررون محاضر ضد مسؤل التعليم بالبحر الأحمر، وكذلك تحرر المحضر قسم أول الغردقة 2019/7022 بتاريخ 13 أكتوبر رقم المحضر 5818 قسم ثان بتاريخ 13 أكتوبر، وذلك على خلفية قرار إلغاء اللغة الألمانية بالمدارس التجريبية، ثم توجهو إلى الرقابة الإدارية بتقديم شكوى كتابية بأسماء عدد من أولياء الأمور.

