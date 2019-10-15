عميد آداب سوهاج: إدارة الكلية تحقق مصلحة الطلاب

أكد الدكتور فتوح خليل، عميد كلية الآداب بجامعة سوهاج ، أنه يعتمد في الإدارة على أسلوب الحوار المباشر، وعلاقته بالإدارات المختلفة بالكلية ليست فقط علاقة مسئول ومرؤوسيه، وإنما علاقة مساواة في المسئولية والتكليف، فنحن جميعًا على قلب رجل واحد من أجل تحقيق مصلحة أبنائنا وبناتنا من الطلاب والطالبات، والتفكير في كل جديد نافع لطلاب الكلية، واتخاذ كل القرارات الجديدة التي تهدف إلى التطوير وتحقيق رسالة الجامعة ومصلحة الطلاب وإنجاح العملية التعليمية، وتوفير البيئة المناسبة لتخريج نماذج جامعية مشرفة للمجتمع تكون قدوة صالحة بين أقرانها ونافعة لوطنها.



وأشار إلى أن الجامعة برئاسة الدكتور أحمد عزيز، تعيش تلك الفترة في حالة من الزخم وتحقيق النجاحات على كل المستويات سواء على صعيد التغييرات في المناهج أو الكليات التي حصلت على الجودة والاعتماد، مستعرضًا أبرز القرارات التي اتخذتها الجامعة والتي تستهدف في المقام الأول تحقيق مصلحة الطلاب والطالبات والتيسير عليهم، منها إلغاء "الشيت" المصاحب للمذكرات.



ولفت عميد الكلية نظر أبنائه إلى أن إدارة الكلية لديها فلسفة تحقيق مصلحة الطلاب تنتهجها في كل قراراتها، محذرًا إياهم من خطورة عدم التأمل والتفكر والسعي خلف الشائعات المغرضة التي يتم ترويجها عبر صفحات مشبوهة تبث سمومها عبر وسائل "التدمير الاجتماعي" وليس "التواصل الاجتماعي"، مطالبًا أبناءه وبناته بعدم الالتفات إلى تلك الشائعات التي تستهدف التشكيك في كل ما هو إيجابي، بهدف نشر روح اليأس والإحباط.



وأكد أن بابه مفتوح دائما لهم، للاستماع منهم وتوضيح كل ما يلتبس عليهم ، كما أكد أيضًا على تقديم برامج الرعاية الطلابية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوسيع قاعدة المشاركة الطلابية فيها إيمانًا بدورها الهام في بناء الشخصية المتكاملة للطلاب.