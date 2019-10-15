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اقتصاد

الحكومة تقلص طباعة النقود لـ535.22 مليار جنيه يوليو الماضي

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 02:01 ص
نقود
نقود
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محمد يحيي
خفضت الحكومة من حجم النقود المطبوعة بمختلف فئاتها لـ535.22 مليار جنيه في يوليو الماضي بعد ان كانت 539.25 مليار جنيه في يونيو 2019.

وتسعي الحكومة لتقليص اصدار النقود وتداولها علي مستوي الحكومة و تعاملات الأفراد بعد تفعيل اجراءات الدفع والتحصيل الإلكتروني تعزيزا للمبادرة الشمول المالي وتوسيع استفادة المواطنين من الخدمات الرقمية.

وفقا لتقرير حكومي فإن حجم النقود المصدرة بالنسبة للناتج المحلي في يوليو الماضي بلغت 10.43% مقابل 10.51% من نفس الناتج في يونيو الماضي.
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