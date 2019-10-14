آداب سوهاج ترفع حالة الاستعداد لرفع كفاءة جهازها الإداري استعدادًا لزيارة لجنة ضمان الجودة

تفقد الدكتور فتوح خليل عميد كلية الآداب - جامعة سوهاج، اليوم، إدارات الكلية للاطمئنان على انتظام الدراسة بجميع الكليات، وإعداد أماكن المحاضرات والمعامل والقاعات والورش والمكتبات..يأتى ذلك فى إطار استعدادات الكلية لرفع كفاءة الجهاز الإداري لإستقبال لجان المتابعة والدعم الفنى لضمان الجودة والاعتماد البرامجي.



وأكد عميد الكلية على رؤساء الأقسام، ضرورة تحقيق الانضباط في العملية التعليمية، وتواجدهم مع أعضاء هيئات التدريس والهيئة المعاونة بإستمرار، مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى ذلك.



كما أكد "خليل"، على تواجد الوكلاء وأمين الكلية بمكاتب شئون الطلبة لتذليل أى مشكلات أو صعوبات تواجه الطلاب والإطمئنان على معاملة الطلاب معاملة حسنة، وذلك ضمانًا لحُسن سير العملية التعليمية، وتحقيق جميع أهداف العملية التعليمية مع الالتزام بالضوابط واللوائح والأعراف والتقاليد الجامعية.



وشدد عميد الكلية على ضرورة وضع خطة كاملة لإستقبال الطلاب في بداية العام الدراسى لدمجهم في الأنشطة المختلفة سواء رياضية أو ثقافية أو فنية أو جوالة، وذلك من خلال إدارات رعاية الشباب بالكلية.



وأكد خليل على ضرورة إزالة أى معوقات لرفع كفاءة الجهاز الادارى بالكلية ومراجعة اشتراطات ومتطلبات اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻷﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ مشيرًا الى أن الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب والعاملين والمنشآت والوثائق أولوية كبرى ومن الضروريات لمؤسسات العمل.



وشدد عميد الكلية على ضرورة حسن استغلال الموارد المتاحة الاستغلال الأمثل بما يخدم المصلحة العامة للكلية والحفاظ على المال العام.