قتلت واحدة وعذبت الثانية.. جدة جنة وأماني تستأنف على حكم حبسها 3 سنوات.. ومحامى الطفلتين: حضرت بنفسها بدون موكلها.. سنقدم للمستشفى الحكم الصادر وأقوالها

الجدة المتهمة بتعذيب جنة وأمانى تستأنف على حكم حبسها

محامى الطفلتين: المتهمة قدمت الاستئناف بنفسها ولم يحضر موكلها

المتهمة تقاضى فى قضية الثانية متهمة فيها بتعذيب وقتل حفيدتها جنة

تقدمت صفاء عبد الفتاح عبد اللطيف، 40 سنة، جدة الطفلتين جنة وأماني محمد سمير حافظ، من قرية بساط كريم الدين بمركز شربين، المتهمة بتعذيب أمانى وقتل شقيقتها جنة، بطلب استئناف على الحكم الصادر ضدها عن محكمة شربين الجزئية بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة تعذيب حفيدتها "أماني"، ٦ سنوات.وأكد أسامة ياسين، محامي أسرة الطفلتين، أن المتهمة قدمت الاستئناف بنفسها بعد إخراجها من محبسها، حيث لم يحضر موكلها، فيما جرى تحديد جلسة 19 أكتوبر الجاري لنظر الاستئناف.وقال إن المتهمة فى القضية الثانية متهمة بتعذيب وقتل حفيدتها جنة، وتنظرها الدائرة السادسة بمحكمة جنايات المنصورة، والتى قررت إحالتها إلى مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بالعباسية لعمل تقرير عن حالتها العقلية والنفسية عن مدة 6 أشهر قبل شهر سبتمبر الماضي، مشيرا إلى أنه سيقدم للمستشفى الحكم الصادر ضدها وأقوالها أمام قاضٍ أول درجة بـ محكمة شربين.كانت محكمة شربين الجزئية قضت السبت الماضى برئاسة المستشار هيثم أبو يوسف، وعضوية المستشار سامح الغرباوى، بمعاقبة صفاء عبد الفتاح عبد اللطيف، 40 سنة، المتهمة في القضية رقم 15098 لسنة 2019 جنح شربين، بحبس المتهمة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك في أولى جلسات المحاكمة.وتعود الواقعة إلى تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة شربين من مستشفى شربين بوصول الطفلة، المقيمة بقرية بساط كريم الدين التابعة للمركز، مصابة بحروق في أعضائها التناسلية، بالإضافة إلى كدمات وتورم شديد بالمنطقة الحساسة، وتم نقلها لمستشفى المنصورة الدولى.وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبسؤال جدها لوالدها، اتهم جدتها لوالدتها بالقيام بذلك والتعدى على حفيدتها عن طريق تسخين آلة حادة وكيها بالمنطقة الحساسة "أعضاؤها التناسلية"، فيما تبين من التحريات أن الطفلة وشقيقتها الكبرى من أبوين كفيفين وانفصلا منذ أربع سنوات، وانتقلتا إلى حضانة الجدة للأم بحكم قضائي لصالحها العام الماضي.وبتقنين الإجراءات تم ضبط الجدة المتهمة، كما تبين من التقرير الطبي المبدئي للطفلة فور وصولها للمستشفى أنها تعانى من جلطة بالطرف السفلي، وتوجد آثار سحجات واعتداء بالظهر والبطن والحالة العامة دون المتوسطة، وتبين أيضا إصابتها بغرغرينا في القدم، إثر كسر في الساق وتركها طوال 10 أيام دون علاج، مما أدى إلى بتر القدم وتم إجراء العملية ووضعها بالعناية المركزة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.وعند استلام شقيقتها الأخرى أمانى، تبين وجود إصابات بها، وتم تحرير محضر بذلك، وبتحويلها إلى مستشفى شربين تبين وجود آثار لحرق قديم في الشفرة اليسرى للجهاز التناسلى، وأن غشاء البكارة سليم تماما ويلزم عرضها على الطبيب الشرعي للبت في الأمر.وبالعرض على المستشار خالد ممدوح خضر، المحامى العام الأول لنيابات شمال المنصورة، قرر قيدها جنحا وإحالة القضية إلى محكمة جنح شربين.