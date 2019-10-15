قومى المرأة في البحيرة: الدعم مستمر والرئيس مهتم بمحدودى الدخل

التقت، أمس الإثنين، حملة طرق الأبواب لفرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة فى يومها الثانى للمرحلة الثانية ب٣٥الف فرد بينهم ٢٤١٠٠ سيدة وفتاة و١٠٩٠٠ رجل وشاب فى ٢٠ قرية بأربع مراكز بنطاق المحافظة وذلك لتوعيتهم بكيفية المشاركة المجتمعية والمساهمة في كافة المجهودات التي تقوم بها الدولة لبناء وطن مستقر ومزدهر ، فضلا عن توعية المواطنين بخطورة الشائعات المغرضة التي تستهدف زعزعة واستقرار أمن وسلامة البلاد .





أكدت المهندسة زكية رشاد مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة على استمرار عمل الحملة بنجاح حتى يوم الأربعاء المقبل بالاستعانة بعدد 100رائدة الريفيات وجميع عضوات و أعضاء فرع المجلس و محامي مكتب الشكاوى .





وأشارت رشاد إلى أنه على هامش حملة بلدى أمانة تم تنظيم ندوة بمديرية الطب البيطرى بحضورالدكتور حسنى عباسى مدير عام الطب البيطري دارت حول استمرار صرف الدعم لمحدودى الدخل والاسر الغير قادرة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإضافة الى توضيح دور المديرية فى محاربة الغلاء وبيع لحوم بلدي للأهالي بأسعار أقل من السوق لمحاربه جشع الجزارين بالإضافة عن التطرق إلى أوجه الدعم المقدم من الدولة للمواطنين الغير قادرين ومحدودى الدخل..مضيفة بأن الحملة استطاعت تصوير 180 رقم قومي بقريه نفره بمركز دمنهور





واختتمت حملة طرق الأبواب "بلدى أمانة فى يومها الثانى للمرحلة الثانية بعمل لقاءات نقاشية مع الاهالى حول الأحداث الجارية والمشاكل التى يعانون منها لوضع الحلول المناسبة لها من خلال التواصل مع المسئولين





وقامت محامية فرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة بتعريف جميع الحاضرين سواء بالندوات أو اللقاءات بالخط الساخن لمكتب الشكاوى 15115 وعنوان فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة للحضور للمكتب واتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه تجاه كل شكوى.





يذكر أن حملة طرق الأبواب تحت شعار "بلدي أمانة "أطلقها المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتور مايا مرسى بجميع محافظات مصر فى وقت واحد المرحلة الأولى منها انطلقت يوم ٢٩سبتمبر الماضى واستمرت لمدة ٤ ايام حيث بدأت فاعليات المرحلة الثانية امس الأحد وحتى يوم ١٦ من شهر أكتوبر.



